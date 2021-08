Mercato Inter: 'Correa si avvicina' Ecco quando potrebbe sbloccarsi tutto

Mercato Inter: Joaquin Correa si avvicina sempre di più. Non ha dubbi La Repubblica che, sul suo sito internet, fa il punto della situazione in casa nerazurra.

"La società, ceduto Lukaku al Chelsea, si è messa al lavoro per regalare a Inzaghi i rinforzi richiesti. Dzeko è arrivato ed è stato subito protagonista in amichevole, Dumfries anche: adesso scatta l'ora di Nandez e del secondo attaccante. Il centrocampista del Cagliari è una priorità di Simone Inzaghi, anche se il presidente dei sardi, Giulini, ha rifiutato più volte la proposta del prestito con diritto di riscatto. L'uruguaiano lascerà sì la Sardegna, ma solo a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. Nandez freme all'idea di raggiungere Appiano Gentile, la trattativa però sta vivendo una fase di stallo. Il tempo per completare l'operazione c'è, Marotta deve chiudere in fretta perché il West Ham è tornato prepotentemente sul ragazzo".

E per quanto riguarda invece il reparto offensivo? Nel loro articolo Giulio Cardone ed Enrico De Lellis spiegano che "Zapata, invece, è sempre il primo obiettivo per l'attacco ma il presidente dell'Atalanta, Percassi, non vuole fare sconti all'Inter e chiede un dilazionamento solo biennale del pagamento di Zapata, valutato 40 milioni di euro". Ed è per questo che "le quotazioni di Joaquin Correa salgono minuto dopo minuto. L'argentino è in rotta con la Lazio, ha chiesto di essere ceduto (ha giocato solo 12 minuti nell'amichevole contro il Sassuolo) ed ha già un accordo con l'Inter: per il cartellino, Lotito vuole 40 milioni, ma a 30 più bonus l'operazione può andare in porto, serve quindi un rilancio di Marotta fermo a 26 milioni comprensivi di bonus. La Lazio - conclude La Repubblica - spera di sbloccare l'operazione "Tucu" entro i primi giorni della settimana".