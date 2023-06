Mercato Inter, Correa out? Un ex per il ruolo di quarta punta

di Redazione, pubblicato il: 30/06/2023

(Mercato Inter) Brozovic oggi firmerà per l’Al Nassr, nel fine settimana è prevedibile l’arrivo dell’offerta per Onana. La pentola del mercato nerazzurro è scoperchiata, le prossime ore vedranno l’assalto a Frattesi. Ma c’è dell’altro. Le cessioni potrebbero non essere finite qui, il club è al lavoro per trovare una sistemazione adeguata a Correa che in due anni non ha mai convinto. Secondo Gianluca Di Marzio in caso di uscita dell’argentino per il ruolo di quarta punta la soluzione sarebbe a portata di mano con il ritorno in nerazzurro di Federico Bonazzoli, reduce da due stagioni alla Salernitana.