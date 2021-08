Mercato Inter: Correa, la Lazio fa il prezzo. E c'è la mossa del giocatore

Mercato Inter: la Lazio ha fissato il prezzo per la cessione di Joaquín Correa. Intanto 'El Tucu' ha già 'piazzato' una mossa importante per far capire le sue intenzioni congelando i discorsi con l'Everton. È quanto rilancia questa mattina, lunedì 9 agosto, Tuttosport.

Il quotidiano torinese spiega che "l'unico dei giocatori nella lista dei papabili a essere 'libero' da incastri di mercato è (proprio) Correa, considerato che la Lazio la sua cessione (costo del cartellino 35 milioni di euro) per finanziare il mercato: il suo arrivo - sottolinea Stefano Pasquino nel suo articolo - farebbe cadere il progetto del doppio centravanti però sarebbe comunque applaudito da Inzaghi che l'ha avuto alla Lazio e, per questo, ritroverebbe un giocatore perfettamente funzionale al suo progetto tecnico". Cosa potrebbe dunque succedere nei prossimi giorni? "Molto dipenderà dalla volontà dell'Inter di aspettare i vari incastri di mercato, certo è - informa Tuttosport - che Correa ha congelato i discorsi con l'Everton proprio in attesa delle mosse nerazzurre".

Il quotidiano torinese ricorda poi come, nelle ultime ore, sia stato "proposto Anthony Martial che è in uscita dal Manchester United. Il francese si è ripreso dall'infortunio che lo aveva messo ko prima degli Europei ed è un nome valutato dal club nerazzurro. E chissà - conclude Tuttosport - che presto non si affacci anche qualche altro insospettabile".