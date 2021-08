Mercato Inter, Correa blocca i contatti con l’Everton: chiara la sua volontà

Giorni decisivi per il mercato dell'Inter, che sarebbe pronta a piazzare un nuovo colpo in attacco. È corsa a due tra Joaquin Correa e Marcus Thuram per l’attacco nerazzurro con l'argentino della Lazio in cima alla lista dei desideri del tecnico Simone Inzaghi. Il nuovo tecnico interista lo avrebbe individuato come il profilo giusto per completare il reparto offensivo e starebbe insistendo per portarlo a Milano dopo averlo allenato alla Lazio.

La società nerazzurra sarebbe al lavoro per accontentare la richiesta del tecnico ma bisognerà fare i conti con Claudio Lotito. Il patron biancoceleste vorrebbe incassare almeno 35 milioni di euro, bonus compresi, e non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti. Ieri è andato in scena un incontro tra Alessandro Lucci, agente di Correa e la dirigenza nerazzurri per provare a sbloccare la trattativa. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, il giocatore avrebbe interrotto momentaneamente i contatti con l’Everton, in quanto la sua priorità sarebbe quella di andare all’Inter. Si attendono i prossimi giorni saranno quelli decisivi per il suo futuro, l’Everton resta alla finestra e sarebbe in attesa di novità.

L’Inter, nel frattempo, starebbe trattando anche Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach che potrebbe arrivare per una cifra leggermente minore rispetto a quella del Tucu, ovvero 30 milioni di euro.