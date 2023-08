Mercato Inter, Correa al Torino? Juric gela tutti

di Redazione, pubblicato il: 21/08/2023

(Mercato Inter) Ultimi giorni di mercato, l’Inter è impegnata su più fronti. Lato entrate si lavora con il Bayern per la chiusura del trasferimento di Pavard in nerazzurro. Il francese ha fatto capire che la sua volontà è quella di sposare il progetto di Inzaghi, le distanze tra domanda e offerta sembrano quasi annullate. Le prossime ore ci diranno se il nazionale transalpino arriverà a rinforzare la rosa nerazzurra. Lato uscite: il Torino si è fatto sotto per Correa. Operazione già nell’aria fin da sabato quando Inzaghi ha fatto scendere in campo Frattesi al posto di Lautaro, lasciando il Tucu in panca.

Nella conferenza stampa di presentazione di Torino Cagliari un giornalista ha posto la domanda a Juric: “Mister le piace Correa?” La risposta del tecnico è stata glaciale: “Non rispondo”. Parole da leggere a nostro avviso come un secco no, la diplomazia avrebbe consigliato al tecnico granata altre espressioni.