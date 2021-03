Mercato Inter - Contratto in scadenza nel 2022: Conte vuole Isco

Contratto in scadenza nel 2022 e sempre meno importante per Zinedine Zidane: è Isco, secondo Sport, il prossimo obiettivo di mercato dell'Inter.

"In ogni caso, al Real Madrid è chiaro che non rinnoverà il giocatore ex Malaga. Zidane non ha più fiducia in lui e agli occhi dell'allenatore francese il centrocampista è solo una toppa quando sono molti gli assenti", scrive il quotidiano spagnolo.

Il real dunque cercherà di lasciarlo partire prima che il contratto scada, cercando di monetizzare il più possibile. Ma sempre secondo Sport, ci sarebbe un "problema per l'Inter: i nerazzurri devono ancora soldi al Real Madrid per Achraf Hakimi. Pertanto, concludere un accordo finanziario con i Blancos per un affare da 25-30 milioni di euro potrebbe essere complicato".