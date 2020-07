Mercato Inter - Continua il pressing su Tonali ma senza fretta: la situazione

L'Inter continua a lavorare a fari spenti per Alessandro Tonali. Come sottolineato questo pomeriggio da Sky Sport, il giovane centrocampista del Brescia è da tempo uno dei primi obiettivi del club meneghino in vista della prossima stagione.

Secondo l'emittente satellitare, i nerazzurri hanno da tempo trovato un'intesa con l'entourage del giocatore, ma adesso arriva la parte più difficile dell'operazione: trattare con il presidente del Brescia, Massimo Cellino.

Quest'ultimo vorrebbe non meno di 50 milioni di euro per il suo gioiellino, mentre l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni di euro cash, ai quali aggiungere una contropartita. Marotta e Ausilio inoltre vorrebbero replicare l'operazione Barella, acquistando dunque Tonali in prestito (possibilmente biennale) con obbligo di riscatto.