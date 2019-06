Mercato Inter: Conte vuole un suo fedelissimo

Dopo la definizione dell’acquisto di Sensi dal Sassuolo, arrivato dopo l’esplicito ok di Conte, il mister sembra pienamente coinvolto nel mercato nerazzurro. Anche Barella ha il pieno apprezzamento del nuovo padrone della panchina nerazzurra, l’Inter e il Cagliari si stanno incontrando proprio in queste ore per cercare di chiudere un accordo che da troppo tempo ormai sembra alla portata dei due club. Ma c’è una novità di rilievo nel mercato nerazzurro, che Conte intende indirizzare verso il recupero di quella italianità che all’Inter è sempre stato un fattore non troppo valutato.

Il sito di Tuttosport evidenzia infatti che, nonostante le smentite, l’Inter stia guardando con grande interesse alla situazione di Alessandro Florenzi che non sembra più tra gli incedibili della Roma. “Al momento l’azzurro è considerato l’alternativa a Lazaro però, in caso di ulteriori cessioni (Nainggolan e, arrivasse un’offerta congrua, pure Vecino) Conte sarebbe ben contento di mettere un altro fedelissimo in squadra per proseguire il processo di italianizzazione in rosa ma pure di inserire un altro leader nello spogliatoio nonché – ovviamente – di avere a disposizione un giocatore multitasking utilizzato in ogni posizione ai tempi della Nazionale“.