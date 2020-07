Mercato Inter, Conte vuole Fofana: il bianconero è l'alternativa a Kessie

L’Inter è a caccia di rinforzi in mezzo al campo per la prossima stagione. Oltre a Sandro Tonali e alla suggestione N’Golo Kantè, il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto alla dirigenza l’acquisto di un centrocampista fisico. Nelle ultime settimane è stato più volte accostato all’Inter il nome di Franck Kessie del Milan, ma la valutazione e la volontà dei rossoneri di trattenerlo potrebbero complicare la trattativa.

Come riportato da goal.com, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi anche su Seko Fofana dell’Udinese. L’ivoriano classe ‘95 piacerebbe molto ad Antonio Conte che lo riterrebbe perfetto per il suo 3-5-2, stesso modulo utilizzato dai friulani. Il centrocampista dopo cinque stagioni in bianconero sembrerebbe pronto a tentare l’esperienza in una big.

L’Udinese sarebbe disposta a far partire il giocatore per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di puntare sulla forte volontà di Fofana per riuscire ad acquistarlo per una cifra inferiore. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Atalanta e Lazio e il club Udinese spera che si scateni una vera e propria asta al rialzo.