Mercato Inter: Conte valuta la soluzione interna per il dopo Eriksen

Che Christian Eriksen sia, oramai, in uscita dall'Inter, non è più un mistero. Il feeling con il tecnico Antonio Conte non è mai nato e lo scarso minutaggio concessogli, fa pensare ad una partenza certa.

In tal senso, l'Inter, potrebbe ricorrere al mercato per cercare un calciatore con altre caratteristiche più congeniali alla filosofia di Conte, ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per avere a disposizione anche un po' di fantasia, visto anche il periodo di crisi economica, lo stesso Conte starebbe pensando di inserire in pianta stabile in prima squadra il talento classe 2002 della Primavera, Gaetano Oristanio. Il trequartista piace molto al tecnico leccese, che potrebbe puntare su di lui, come fatto con altri giovani del vivaio come Esposito, Agoumè e Pirola, oggi in prestito.

Sarebbe un chance importante per questo giovane che tanto ha fatto bene nelle giovanili e che potrebbe mostrare il suo talento anche tra i grandi.