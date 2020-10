Mercato Inter, Conte spinge per il ritorno di Moses. Alonso si allontana?

Nelle ultime ore di mercato la dirigenza nerazzurra potrebbe regalare ad Antonio Conte un nuovo rinforzo sulle fasce. Negli ultimi giorni si è spesso parlato di Marcos Alonso del Chelsea, ma come riportato da Beppe Marotta nel pre partita del match contro la Lazio non ci sarebbe nessuna trattativa per lo spagnolo.

Secondo quanto riportato da SkySport, l’Inter starebbe pensando al ritorno di Victor Moses. Il nigeriano, in prestito all’Inter nella seconda parte della scorsa stagione, sarebbe stato richiesto da Antonio Conte e la dirigenza interista sarebbe pronta ad accontentarlo. Moses non rientra nel progetto tecnico di Frank Lampard e sarebbe sul mercato.

L'Inter avrebbe già avviato i contatti con il club londinese e l'entourage del giocatore. Il classe '90 potrebbe arrivare nuovamente con la formula del prestito. Molto probabilmente sarà il nigeriano il colpo last minute del mercato nerazzurro. La trattativa si potrebbe chiudere nella giornata domani. L’eventuale ritorno del nigeriano escluderebbe di fatto l’arrivo di Marcos Alonso.