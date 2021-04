Mercato Inter: Conte soddisfatto di Agoume, lo rivuole a Milano

Lucien Agoumé in questa annata in prestito allo Spezia si è guadagnato la nomea di essere uno dei migliori prospetti del panorama calcistico. L'Inter ora pensa di riportarlo a Milano al termine di questa stagione e di assegnargli un ruolo più importante rispetto a quando partì a inizio anno.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Antonio Conte crede molto in lui: “L'allenatore nerazzurro sta osservando molto da vicino i progressi di Agoumè ora in prestito allo Spezia. L'idea del club nerazzurro è quella di riportare alla base il gioiello francese al termine della stagione per poterlo utilizzare nel ruolo di vice-Brozovic. Beppe Marotta è convinto che, dopo una prima stagione di apprendistato in provincia, Lucien possa crescere e completarsi dal punto di vista tecnico e tattico sotto la guida del tecnico salentino”.

L'Inter attualmente non ha alcuna intenzione di cedere Agoumé e potrebbe cambiare idea solo nel caso che giungano offerte che superino ​​​​​​15 milioni di euro.