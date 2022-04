Mercato Inter, Conte piomba su un obiettivo nerazzurro: pronti 50 milioni

Mercato Inter, Antonio Conte ha messo nel mirino Gleison Bremer e il Tottenham sarebbe pronto ad accontentarlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport gli Spurs sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per affondare il doppio colpo Bremer-Singo dal Torino. Un’offerta cash, secondo il quotidiano, potrebbe superare la concorrenza nerazzurro e convincere i granata. L’Inter ha da tempo trovato un principio di accordo con il brasiliano ma manca ancora l’intesa con il club per il prezzo del cartellino. Il piano di Marotta sarebbe quello di inserire una contropartita tecnica nell’affare per abbassare l’esborso economico e questa potrebbe essere di Federico Dimarco, profilo molto gradito a Juric che lo ha già allenato a Verona.

C’è da sottolineare che Cairo avrebbe promesso al giocatore dopo il rinnovo fino al 2024 che lo avrebbe ceduto in estate ad un club di suo gradimento per almeno 25 milioni di euro ma la sua speranza sarebbe quella di scatenare una vera e propria asta per provare a guadagnare il più possibile. Dono diversi i club sulle tracce di Gleison Bremer e Paratici sarebbe pronto a raddoppiare per provare a sbaragliare la concorrenza con la possibilità di alzare ulteriormente l’offerta. Il futuro del centrale brasiliano è sempre più incerto, tutto si deciderà in estate.