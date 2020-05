Mercato Inter, Conte non molla Chiesa ma la Fiorentina spara alto

Federico Chiesa sarà sicuramente uno dei nomi più caldi della prossima finestra di mercato. Il gioiello viola sarebbe da tempo nel mirino di diverse squadre, specialmente di Inter e Juventus. Rocco Commisso, patron viola, avrebbe già aperto alla cessione dell’esterno. Il patron viola potrebbe lasciarlo partire solo di fronte ad un’offerta da almeno 60 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Antonio Conte vorrebbe portare a tutti i costi in nerazzurro. Il tecnico interista lo riterrebbe un elemento fondamentale per ridurre il gap tecnico con la Juventus. Il classe ‘97 potrebbe ricoprire sia il ruolo da attaccante che quello di esterno destro a tutta fascia.

I nerazzurri però, non sembrerebbero intenzionati ad investire una cifra del genere, soprattutto a causa della crisi economica scaturita dal Coronavirus. L’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di inserire nell’affare alcune contropartite tecniche, ma Rocco Commisso pretenderebbe soltanto cash. Per questo motivo, i nerazzurri si sarebbero al momento defilati. Qualora i viola dovessero abbassare le pretese, i nerazzurri sarebbero pronti a tentare l’assalto per il giocatore.