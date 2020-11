Mercato Inter, Conte insiste per Kante ma ci sono due ostacoli da superare

Kante è sempre il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo. I nerazzurri avrebbero già provato ad acquistarlo durante la scorsa finestra di mercato, ma la richiesta fatta Chelsea di 60 milioni di euro sarebbe stata ritenuta eccessiva.

Secondo quanto riportato dal The Sun, secondo cui i nerazzurri non avrebbero abbandonato l'idea di arrivare a Kante e sarebbero pronti a fare un altro tentativo. Il colpo potrebbe essere finanziato da alcune cessioni eccellenti, ma non sarà comunque facile arrivare all’ex Leicester per due motivi:

Il 29enne è considerato incedibile da Frank Lampard che lo riterrebbe un elemento fondamentale del suo centrocampo. In questa prima parte di stagione, infatti, è sempre stato schierato dal primo minuto, sia in Premier League che in Champions. Un altro fattore che potrebbe complicare l’affare è rappresentato dal Real Madrid. Zinedine Zidane è da sempre un grande estimatore del classe ‘90 è la società potrebbe accontentarlo già durante la prossima finestra di mercato.