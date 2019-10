Mercato Inter - Conte e Marotta inamovibili sul difensore. Il retroscena

Non solo Milan Skriniar sul taccuino del Barcellona: secondo quanto riportato da "Calciomercato.com" i blaugrana avevano bussato alla porta dei nerazzurri anche per Stefan De Vrij. No secco di Conte e di Marotta che hanno sempre considerato l'olandese un intoccabile:



"Anche a giugno scorso, infatti, la dirigenza blaugrana ha chiesto de Vrij all'Inter con l'intenzione di fare una proposta economica importante. Provando a tentare Suning con la prospettiva di una plusvalenza enorme, tentando di regalare a Valverde un difensore di qualità tecnica anche nell'impostazione in pieno stile Barça. La risposta della dirigenza è stata subito negativa: de Vrij è considerato incedibile da tempo, una versione trasmessa subito al Barcellona e su cui c'è stata la controfirma di Antonio Conte.



L'allenatore infatti prima ancora di entrare nel vivo del mercato con Ausilio e Marotta ha dato una linea guida chiara con una sorta di lista degli incedibili; Stefan è sempre stato tra i giocatori indiscutibili per il progetto di Conte, né la dirigenza ha mai aperto alla sua cessione. Con buona pace del Barça che avrebbe sfondato il muro dei 50 milioni".