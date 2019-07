Mercato Inter, Conte boccia Perisic e i nerazzurri piombano su Kostic

Con l'approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter si pensava che per Ivan Perisic, il ruolo di esterno a tutta fascia nei cinque del 3-5-2 adottato dal tecnico salentino, poteva essere il ruolo ideale.

Eppure, l'ex CT della Nazionale Italiana non è rimasto soddisfatto dal rendimento del croato in tale ruolo, e per questo motivo - almeno per il momento - Perisic verrà impiegato come attaccante nei due davanti.

Entra così in scena il nome di Filip Kostic, esterno classe '92 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte e che nel ruolo di esterno a tutta fascia quest'anno ha dimostrato di poter far bene. A riportare la notizia è stata la redazione di Mundo Deportivo.