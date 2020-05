Mercato Inter, Conte blinda Gagliardini: Vecino verso la cessione

Antonio Conte avrebbe deciso il futuro di Roberto Gagliardini. Il centrocampista è da tempo nel mirino del Torino, che lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale in mediana per la prossima stagione. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un possibile scambio tra Roberto Gagliardini e Armando Izzo, profilo molto gradito ai nerazzurri.

I contatti tra le parti sarebbero già avviati e Il nuovo d.t granata Davide Vagnati avrebbe in programma nei prossimi giorni un incontro con Beppe Marotta, ma l’affare sembrerebbe destinato a sfumare.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Antonio Conte non avrebbe nessuna intenzione di farlo partire. Il tecnico nerazzurro lo riterrebbe un giocatore utile per il proprio centrocampo e si sarebbe opposto alla sua cessione. La sempre più probabile riconferma di Roberto Gagliardini anche per la prossima stagione, spingerebbe di fatto verso la cessione sia Matias Vecino che Borja Valero. Tra i due, il giocatore che avrebbe più mercato sarebbe l'uruguaino. L'ex viola sarebbe nel mirino di diversi club, sia italiani che esteri.