Mercato Inter: Conte a sorpresa blocca una cessione

Dopo la buona stagione passata a Frosinone, Andrea Pinamonti è tornato alla ribalta grazie alle ottime prove fornite con la Nazionale Under 20, trascinata a suon di gol e assist fino alla finalina per il 3 e 4 posto proprio dal campioncino di Cles.

Le indiscrezioni parlavano nei giorni scorsi di un nuovo prestito in vista, molto probabilmente al Genoa ma in serata è arrivata una notizia che ribalta completamente la situazione di mercato di Pinamonti. Michele Criscitiello, Direttore di Sportitalia, ha riportato poco fa che Antonio Conte avrebbe messo il suo veto alla cessione del ragazzo, almeno fino alla tournee estiva che porterà l'Inter in estremo oriente, per la precisione in Cina, dove il 20 è previsto il primo appuntamento della tournée poi a Singapore dove andrà in scena l'incontro contro il Manchester United, il 24 a Nanchino (sede del gruppo Suning) con sfida alla Juventus, per chiudersi poi il 27 a Macao dove i nerazzurri incontreranno il Psg. La decisione di Conte sarebbe collegata alla situazione di Icardi che verrà convocato per il ritiro per evitare ogni possibile strascico legale ma la cui partecipazione alla tournee è tutta da vedere.