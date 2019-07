Mercato Inter: Conte a Perisic, una minaccia più che un messaggio

La Gazzetta dello Sport torna a commentare la conferenza stampa di Conte e Marotta di ieri, soprattutto per quanto riguarda i messaggi inviati dal nuovo mister ai suoi giocatori. Una riflessione si impone sulla figura e sul ruolo di Ivan Perisic, protagonista di una stagione con più ombre che luci e sigillata dalla sua dichiarazione di voler lasciare l’Inter per la Premier nel mercato invernale. Adesso il croato non ha più alternative: “a Conte piace, sfruttare la sua gamba facendolo giocare a tutta fascia è più che un’ipotesi ma il punto di domanda resta la testa. Su questo l’allenatore è stato molto schietto, evitando paragoni con l’Eto’o del Triplete, se non per la sua voglia di sacrificarsi. «Cerco disponibilità nei miei calciatori, cerco calciatori che pensino con il noi e non con. Avremo tempo per conoscerci e fare un percorso. Il mercato dura fino agli inizi di settembre, chiedo disponibilità da parte di tutti. Se qualcuno non dovesse essere sulla mia lunghezza d’onda, amici come prima: si faranno altre scelte».

Dunque Conte è chiaro fin da subito, nella sua squadra c’è posto solo per chi si allinea al suo calcio, al suo modo di intendere e vivere il calcio, sia in campo che fuori,non sono ammesse defezioni o comportamenti fuori dai canoni imposti , senza eccezioni.