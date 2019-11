Mercato Inter - Contatti avviati tra i nerazzurri e l'entourage del giocatore

Giroud è un nome caldo per quanto concerne il reparto offensivo nerazzurro: il giocatore è ai ferri corti con il Chelsea e una sua cessione sembrerebbe all'orizzonte visti i rapporti non idilliaci con il tecnico dei Blues Frank Lampard, che lo considera come un profilo in esubero.



Secondo quanto riferito da Nicolò Schira attraverso il suo account Twitter ufficiale sarebbero stati già avviati i contatti tra il club di Suning e l'entourage del giocatore.



Quest'ultimo gradirebbe un'esperienza in Italia, con il desiderio anche di essere allenato nuovamente da Conte dati i buoni rapporti tra il centravanti transalpino e il tecnico salentino ex Juve.