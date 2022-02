Mercato Inter, conferme e nuove piste. Ecco i parametri zero nel mirino di Marotta

Inter, sguardo al futuro per nuovi innesti.

La dirigenza nerazzurra, dopo aver portato a casa il portiere Onana per giugno, Robin Gosens e Felipe Caicedo a gennaio, pensa come poter mettere a segno altri colpi di mercato. In attesa dei rinnovi di Brozovic, si potrebbe chiudere a ore, e quello di Perisc per il quale le parti sembra si stiano avvicinando, sono altri gli obiettivi messi nel mirino di Marotta e Ausilio.

Secondo il quotidiano Tuttosport in edicola oggi l’Inter punta ad almeno una novità per reparto. Se l’interesse per l’attaccante del Sassuolo Scamacca non è certo una novità si infittisce la situazione che vede l’Inter voler portare a Milano anche il suo compagno di squadra Frattesi. I due giovani italiani arriverebbero in nerazzurro per affiancare i titolari. Dzeko dovrebbe fare da chioccia all’attaccante romano mentre Frattesi è visto come il sostituto ideale sia di Barella che all’occorrenza di Calhanoglu.

Le novità sono quelle che vedono la dirigenza interista sempre attentissima su tutti i giocatori che andranno in scadenza con i rispettivi club a giugno, presentandosi dunque come parametri zero. Tra le situazioni più stuzzicanti c’è quella che vedrebbe attenzionato Franck Kessie. Il giocatore del Milan sembra sempre più lontano dal rinnovare con i rossoneri e potrebbe essere una soluzione per aumentare lo spessore tecnico della squadra di Inzaghi. L’alta richiesta economica dell’ivoriano e la concorrenza per il suo ingaggio da parte di top club europei sono sicuramente ostacoli non da poco. Per quanto riguarda invece la difesa occhi puntati su Bremer del Torino, con il quale sembra ci siano già stati dei contatti e Luiz Felipe della Lazio che sembra destinato a lasciare la capitale. Altro giocatore seguito resta Ginter del Borussia Mönchengladbach che ha annunciato di lasciare il club tedesco a giugno ma sul quale sembra ci siano forti sirene inglesi (qui le ultime sul tedesco).