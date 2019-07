Mercato Inter: conferme dalla Spagna, vicinissima una nuova uscita

L’Inter continua ad operare anche sul mercato in uscita. E’ di oggi la notizia del passaggio di Gravillon al Sassuolo mentre pochi minuti fa è arrivata dalla Spagna la conferma di una nuova operazione in via di definizione. Gabriel Brazao, il giovane portiere brasiliano prelevato lo scorso gennaio dal Cruzeiro e girato in prestito al Parma, sarebbe in procinto di lasciare l’Italia per accasarsi all’Albacete, squadra della Liga 2 iberica.

Ne ha dato conferma poco fa il DS del club spagnolo, Mauro Perez, intervenuto ai microfoni di La Mancha Deportes “É un affare in stadio avanzato. Brazao ha un grande futuro, l’Inter ha pagato una fortuna per lui e sono convinto che in 3-4 anni si pagherà una grande somma per lui”.