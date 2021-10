Mercato Inter - Conferma nella notte: 'Può arrivare Insigne'

Mercato Inter, nella notte è arrivata la conferma: 'Può arrivare Insigne'.

Il 12 agosto, in esclusiva, InterDipendenza ha parlato dei contatti tra l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e l'entourage dell'attaccante del Napoli (qui l'articolo integrale). L'ad aveva sondato il terreno viste le difficoltà che il Napoli sta incontrando nel trovare l'intesa per prolungare il contratto del suo 'uomo simbolo'. Il colpo non andò a segno perché l'Inter aveva poi scelto Joaquin Correa. Tutto finito? Macché. Nelle ultime ore, una fonte vicinissima al club ha confermato: "Insigne all'Inter? Si può". Il piano di Marotta è quello di aspettare che il numero 10 della Nazionale di Roberto Mancini si liberi a parametro zero così da non dover spendere nessuna somma per l'acquisto del cartellino. L'Inter ha in tasca il sì del calciatore che, in caso di mancato rinnovo, ha messo i nerazzurri in cima nella sua lista di preferenze. I contatti proseguono e Marotta tenterà di piazzare, come detto, il colpo in estate.

D'altronde la strada dei parametri zero è necessaria a causa della situazione economica che sta attraversando l'Inter. Per questo motivo in viale Liberazione continuano a tenere d'occhio anche Andrea Belotti. Come abbiamo raccontato in un'altra nostra esclusiva, il capitano del Torino è ormai nei radar degli uomini mercato dell'Inter. A quanto sembra, infatti, il Gallo non prolungherà il suo contratto con i granata. E anche lui, come Insigne, è un obiettivo per giugno e non per il mercato di gennaio. Per la sessione invernale il nome 'caldo' è di Gonzalo Villar come raccontiamo da settimane. Lo spagnolo è un obiettivo, e negli ultimi giorni ha aperto ad una eventuale partenza dopo che José Mourinho lo ha messo nella famosa lista dei 4 giocatori bocciati definitivamente (insieme a Diawara, Borja Mayoral e Kumbulla).