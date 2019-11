Mercato Inter - Concorrenza transalpina per i nerazzurri su un obiettivo

Olivier Giroud sembrerebbe essere finito nel mirino di molti club: l'attaccante, attualmente ai ferri corti col Chelsea, potrebbe approdare in Italia all'Inter dopo che Antonio Conte ha espresso il desiderio di avere un rinforzo nel reparto offensivo.



Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Express", sarebbe finito anche in orbita Ligue 1: Marsiglia, Nizza e Bordeaux le squadre sulle sue tracce.



Giroud momentaneamente cercherebbe un club disposto a dargli spazio data la sua volontà di essere sulla lista dei convocati per Euro 2020. Il ct Deschamps lo vorrebbe con sé, ma in caso di mancato trasferimento le speranze per l'ex Montpellier sarebbero ridotte al lumicino.