Mercato Inter - Concorrenza per i nerazzurri, l'attaccante piace in Premier

L'Inter cerca di migliorare il suo organico in vista della seconda metà di stagione. I nerazzurri starebbero seguendo diversi profili in ogni reparto con un occhio di riguardo anche al Salisburgo.



Secondo le indiscrezioni riportate da "Football Insider" Dominik Szoboszlai sarebbe inoltre finito in orbita Arsenal con gli scout dei Gunners pronti ad osservarlo in vista del prossimo match di Champions.



Il giovane centravanti piace anche a Marotta e Ausilio, ma bisognerà battere la concorrenza da Oltremanica.