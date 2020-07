Mercato Inter, concorrenza per Ginter: sfida con Atletico Madrid e Chelsea

L'Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo in difesa per la prossima stagione. Il principale candidato resterebbe sempre Marash Kumbulla dellHellas Verona, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome. Il nuovo nome per la difesa nerazzurra sarebbe quello di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach, Calciatore molto duttile, in grado di giocare in una difesa a tre o a quattro, ma anche come mediano o terzino.

Il classe ’94 è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e sembrerebbe intenzionato a non rinnovare. L’intenzione del club tedesco sarebbe quella di trattenerlo, ma se non dovesse riuscire a trovare un accordo entro le prossime settimane potrebbe cederlo nella prossima finestra di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno.

Il Borussia Monchengladbach vorrebbe incassare dalla sua cessione una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il difensore avrebbe già espresso un interessamento per il trasferimento in nerazzurro, ma prima bisognerà battere la concorrenza. I Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, sul giocatore ci sarebbero anche Atlético Madrid e Chelsea.