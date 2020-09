Mercato Inter, concorrenza per Emerson Palmieri: sondaggio del Napoli

Nonostante l’acquisto di Aleksandar Kolarov, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un altro esterno sinistro in grado di ricoprire tutta la fascia. Nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe sempre Emerson Palmieri del Chelsea. L’italo brasiliano potrebbe lasciare il Chelsea per circa 30 milioni di euro, cifra che al momento i nerazzurri non potrebbero spendere.

Come riportato da Sky Sport, sulle tracce dell’esterno mancino ci sarebbe anche il Napoli, che sarebbe alla ricerca di un sostituto del probabile partente Ghoulam. Il terzino algerino sarebbe finito nel mirino del Wolverhampton e nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Napoli ed il suo procuratore, Jorge Mendes, proprio per sbloccare la situazione.

I partenopei avrebbero fatto un primo sondaggio con gli intermediari di Emerson Palmieri e sarebbero pronti ad acquistarlo soltanto con la formula del prestito. Prima di tentare l’affondo decisivo con il Chelsea bisognerà cedere il terzino algerino.