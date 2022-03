Mercato Inter, concorrenza per Dybala: contatti avviati

Mercato Inter, occhio alla concorrenza per Paulo Dybala.

L’argentino lascerà la Juventus al termine di questa stagione a parametro zero e sulle sue tracce ci sarebbero diversi club tra cui quello nerazzurro. Beppe Marotta sarebbe pronto allo sgarbo alla sua ex squadra e secondo quanto riportano dall’Argentina incontrerà presto l’entourage del giocatore. L’affare sembrerebbe al momento molto complicato per via degli eventuali costi dell’operazione.

L’emittente Tyc Sport ha fatto il punto sulla situazione della Joya spiegando che al momento il suo futuro sarebbe ancora incerto e che starebbe prendendo tempo per valutare ogni offerta che arriverà. Il suo agente, intanto, sarebbe già al lavoro e intrapreso i primi contatti con alcuni club. Stando a quanto riporta la rete televisiva argentina, nelle scorse ore il Barcellona avrebbe chiesto informazioni sul giocatore per capire se potranno esserci i margini di un accordo.

Secondo il quotidiano catalano Il Mundo Deportivo il club blaugrana sarebbe al momento quello in pole position e sarebbe inoltre la prima scelta del giocatore ma restano ancora in piedi le piste Inter e Atletico Madrid. Quale sarà la nuova squadra di Dybala?