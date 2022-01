Mercato Inter, concorrenza per Dybala: contatti avviati

Inter, dopo Andrè Onana i nerazzurri starebbero monitorando con attenzione altri potenziali colpi a zero per la prossima stagione.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta sarebbe sempre quello di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento sembrerebbe molto difficile che possa rinnovare con la Juventus. I bianconeri non sembrerebbero disposti ad accontentare le sue richieste di ingaggio e vanno al ribasso, lo sforzo economico che stanno compiendo per l’acquisto di Dusan Vlahovic potrebbe di fatto complicare ulteriormente la trattativa. A febbraio dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra la dirigenza juventina e l’agente del giocatore, Jorge Antun, in cui si deciderà una volta per tutte il futuro del dieci bianconero.

L’entourage dell’attaccante si starebbe già guardando intorno alla ricerca di un nuovo club. In caso di mancato accordo e rottura l’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto ma attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il futuro della Joya potrebbe essere in Premier League, unico campionato in cui sono presenti squadre che possono offrirgli un ingaggio importante all’altezza delle sue aspettative. Attenzione in particolare al Liverpool che avrebbe già avviato i contatti con l’agente facendo un primo sondaggio. L’Inter resta comunque alla finestra e in attesa di ulteriori sviluppi.