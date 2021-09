Mercato Inter, concorrenza italiana per Onana: c’è già stato un sondaggio

L’Inter è al lavoro da diverso tempo per individuare l’erede di Samir Handanovic. Il capitano interista ha da poco compiuto 37 anni ed ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022. La dirigenza sarebbe quindi alla ricerca di un nuovo portiere a partire dalla prossima stagione, l’obiettivo è quello di acquistare un estremo difensore giovane ma con esperienza internazionale in grado di dare garanzie.

Sfumato Juan Musso, acquistato in estate dall’Atalanta. Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe quello di Andre Onana dell’Ajax. Il portiere camerunese è appena tornato ad allenarsi con i lancieri dopo la maxi squalifica e tornerà regolarmente a disposizione soltanto il prossimo 4 novembre. Il suo futuro sembrerebbe comunque sempre più lontano dall’Olanda. Onana, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembrerebbe intenzionato a rinnovarlo.

Il suo agente sarebbe da qualche mese al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e sarebbe in contatto con diversi club. La squadra al momento in pole position sarebbe l’Inter, che avrebbe già trovato un principio di intesa con il giocatore, ma al momento non ci sarebbe ancora nulla di definitivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli sarebbe pronto ad inserirsi e provare a prendere il giocatore. I partenopei, allenati dall’ex Inter Luciano Spalletti, sarebbero alla ricerca del sostituto di Ospina (in scadenza a fine stagione) e avrebbero fatto un sondaggio anche per Onana.