Mercato Inter, concorrenza italiana per Kostic: l’agente Lucci decisivo

Mercato Inter, negli ultimi giorni si è riaccesa la pista Filip Kostic per i nerazzurri ma occhio alla concorrenza.

Il serbo sembra destinato a lasciare l’Eintracht Francoforte entro i prossimi mesi per fare il definitivo salto di qualità. L’Inter lo segue da tempo e lo avrebbe individuato come il profilo ideale per sostituire Ivan Perisic, che dovrebbe dire addio a fine stagione a zero (qui il nostro focus sul croato). Il club tedesco valuta l’esterno una ventina di milioni ma potrebbe accontentarsi anche per molto meno considerata la scadenza del contratto nel 2023.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.con il futuro di Filip Kostic dovrebbe essere in Serie A, oltre ai nerazzurri, sulle sue tracce ci sarebbe ancora la Lazio. I biancocelesti sono stati vicinissimi ad acquistarlo negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato ma un errore burocratico nella e-mail inviata al club tedesco fece clamorosamente saltare la trattativa. Adesso sarebbero pronti a tentare nuovamente l’assalto al numero 10 dell’Eintracht ma dovranno vedersela anche con l’Inter.

Un ruolo chiave potrebbe averlo Alessandro Lucci, nuovo agente del serbo. Il procuratore italiano è in ottimi rapporti con i nerazzurri, ma anche con i biancocelesti, con i quali ha trattato più volte in passato. Basti pensare a Joaquin Correa e in passato anche a Milan Badelj. Per Kostic potrebbe essere quindi una sfida tutta italiana tra i due club, ulteriori novità sono attese già nei prossimi giorni.

I nerazzurri nel frattempo avrebbero messo gli occhi anche su un altro giocatore che milita in Bundesliga, ovvero Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il francese è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Come raccolto dalla redazione di Interdipendenza.net, ci sarebbe già stato un primo contatto con l'entourage del centrocampista (potete leggere qui la nostra esclusiva).