Mercato Inter, concorrenza italiana per Dybala: pronta una super offerta

Mercato Inter, continuano le voci sul futuro di Paulo Dybala

L’argentino lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione e il suo entourage si starebbe guardando intorno per trovargli una nuova sistemazione. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club tra cui Manchester United, Atletico Madrid e Barcellona ma ancora non sarebbero arrivate proposte concrete.

La squadra in pole position sarebbe sempre l’Inter ma nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un quadriennale da 6 milioni di euro all’anno più bonus e non sarebbero disposti a spingersi oltre a causa dei paletti sugli ingaggi imposti da Zhang. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Joya farebbe gola anche alla Roma di Friedkin che sarebbe pronta a regalare a Jose Mourinho un acquisto top. I giallorossi sarebbero disposti ad offrire al giocatore un ingaggio nettamente superiore rispetto a quello offerto dall’Inter per convincerlo a firmare. Dybala però, riporta il quotidiano, al momento starebbe valutando l’ipotesi di lasciare l’Italia e andare in un top club straniero ma come già ribadito ancora non sono arrivate offerte. Il futuro di Dybala a due mesi dalla scadenza del suo contratto resta un rebus, attenzione ad eventuali colpi di scena improvvisi. Beppe Marotta, intanto, resta alla finestra e attende novità da suo entourage con cui ha stretto una sorta di patto (clicca qui per leggere l’articolo).