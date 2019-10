Mercato Inter - Concorrenza in vista per i nerazzurri su un obiettivo

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, avrebbe suscitato l'interesse di molti top club blasonati. Tra questi c'è l'Inter che da tempo osserva il numero 4 del club lombardo per rinforzare la mediana.



Non solo: stando alle indiscrezioni riportate da "The Sun" non ci sarebbero solo i nerazzurri sul wonderkid allenato da Corini. Il Manchester United sembrerebbe essere intenzionato a fare sul serio mettendo sul piatto 46 milioni per bruciare la concorrenza.



L'Inter continua a monitorare la situazione anche se la concorrenza è sostanziosa. Il congiunto dell'Old Trafford avrebbe già pronta l'offerta per il classe 2000, con Cellino che potrebbe vacillare di fronte alle sirene provenienti da oltremanica.