Mercato Inter - Concorrenza in vista per i nerazzurri su un giocatore

L'Inter cerca di migliorare ogni reparto in vista delle annate future: priorità al centrocampo, anche se in difesa si continuano a monitorare diversi profili.



Uno di questi è Armando Izzo: il difensore del Torino, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano iberico "AS", piacerebbe molto ai nerazzurri. Su di lui però c'è un altro club: il Siviglia. I nervionenses avrebbero osservato lo stopper granata in occasione dell'ultima gara di campionato contro il Verona.



Izzo ha un contratto fino al 2024, e per strapparlo alla squadra di Cairo servirebbe una cifra succosa. Monchi fa sul serio e studia l'offensiva, l'Inter registra quindi una concorrente nella corsa al calciatore.