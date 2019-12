Mercato Inter - Concorrenza dalla Spagna su un obiettivo

Dries Mertens sembrerebbe uno dei profili adocchiati da Marotta in vista della prossima stagione: il giocatore è in scadenza di contratto col Napoli e per lui si potrebbe scatenare un'asta a giugno.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo "AS" l'Atletico Madrid allenato da Simeone avrebbe annotato sul suo taccuino l'identikit del belga qualora dovesse saltare la trattativa per Edinson Cavani.



L'Inter rimane sempre vigile, anche se nelle ultime ore sarebbero arrivate notizie poco confortanti dalla Spagna. Concorrenza per i nerazzurri, coi colchoneros che avrebbero chiesto informazioni.