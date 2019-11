Mercato Inter - Concorrenza corposa per il talento brasiliano

Secondo quanto riportato da "Le10Sport" ci sarebbe anche il Psg sul gioiellino del Flamengo Reinier. I transalpini cercano di anticipare i nerazzurri, quest'ultimi in corsa stando sempre alle indiscrezioni provenienti dalla Francia.



Anche Manchester United e Atletico Madrid sarebbero sul giocatore, ma Leonardo vorrebbe fare sul serio per strappare una potenziale pepita d'oro al club carioca.



Il piano dell'ex dirigente del Milan è già stato attuato, con un'offerta succosa messa sul piatto della dirigenza della squadra brasiliana. L'Inter cerca di inserire invece un opzione nell'affare Gabigol, in modo da incassare dalla cessione dell'ex Santos.