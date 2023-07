Mercato Inter? “Con Marotta può succedere di tutto, è troppo furbo”

di Redazione, pubblicato il: 26/07/2023

Rino Foschi, ex dirigente del Palermo e amico da sempre di Beppe Marotta ha parlato del mercato nerazzurro ai microfoni di TMW Radio.

Ieri sono circolate delle voci uscite sull’ipotetico interesse dell’Inter per Kilyan Mbappè in rotta con il PSG.

Indiscrezioni verosimilmente prive di fondamento viste le cifre in ballo, ma Foschi ha voluto lanciare un segnale.

“Con Marotta può succedere di tutto. È troppo furbo e silenzioso nelle sue cose. Potrebbe anche succedere ma non so. Sicuramente parliamo di un bravo dirigente ambizioso. Lukaku non è più un giocatore importante. Visti i suoi comportamenti, come dirigente, non mi interessa più».