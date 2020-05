Mercato Inter, con la cessione di Icardi ora all-in su Tonali

L'avventura di Mauro Icardi all'Inter ora è (quasi) ufficialmente finita. L'argentino verrà acquistato a titolo definitivo dal PSG che verserà nelle casse nerazzurre 50 milioni di euro cash più 7 milioni di euro legati al raggiungimento di bonus facili.

Con gli introiti provenienti dalla cessione dell'ex capitano dunque, i vertici del club di Via della Liberazione sono pronti a fiondarsi ancor più prepotentemente su Sandro Tonali del Brescia.

Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino ad oggi richiede 50 milioni di euro, mentre invece l'Inter ad oggi non va oltre i 5 milioni di euro per il prestito più 35 milioni di euro per l'eventuale riscatto del centrocampista. Lo riferisce Sportmediaset.