Mercato Inter, con l'allontanarsi di Vidal si avvicina Eriksen: il punto

Con la sessione di mercato invernale apertasi ufficialmente, i dirigenti interisti hanno iniziato a lavorare per regalare ad Antonio Conte qualche rinforzo. Per quanto riguarda la fascia sinistra, Ashley Young ha superato sia Marcos Alonso che Emerson Palmieri, mentre per il centrocampo Arturo Vidal sembra allontanarsi gradualmente.

Con l'eventuale approdo sulla panchina del Barcellona di Xavi infatti, il centrocampista cileno verrebbe blindato. Dunque, Beppe Marotta potrebbe decidere di affondare il colpo per Christian Eriksen e anticipare la concorrenza di Manchester United e Real Madrid.

Infine, arrivando a trattare il reparto avanzato, la pista Olivier Giroud è stata temporaneamente congelata. Il motivo? Prima di tesserare il francese, l'Inter dovrebbe cedere Matteo Politano per il quale persiste l'interesse di Fiorentina e Milan.