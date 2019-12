Mercato Inter, con Alena al Betis l'affare Vidal si complica: le ultime

E' una trattativa destinata a far parlare ancora di sé quella che può finalmente portare Arturo Vidal nella Milano nerazzurra. Se prima però il cileno sembrava avere le valigie in mano, ora a farlo rimanere in Catalogna potrebbe essere la possibile cessione in prestito di Carlos Alena al Betis.

Il Barcellona infatti, qualora decidesse di liberare lo spagnolo, difficilmente si priverebbe di un ulteriore centrocampista nella medesima sessione di mercato. Il Betis ha messo gli occhi su Alena già da qualche settimana, e nelle scorse ore ha avviato i contatti con Ivan de la Pena, agente del classe '98.

Insomma, con Alena partente, le possibilità dell'Inter di arrivare a Vidal si riducono. A meno che Beppe Marotta non formuli un'offerta irrinunciabile...