Mercato Inter: con 6 parole Marotta trova 84 milioni

Dopo la conferenza stampa di Marotta e Conte di ieri i commenti si sono sprecati, positivi e negativi in egual misura a giudicare dai social. Il passaggio più atteso ovviamente è stato quello su Nainggolan e Icardi a proposito del quale l’Ad nerazzurro ha espresso un concetto chiaro e definitivo con sole sei parole «non rientrano nel progetto del’Inter», mentre Antonio Conte si è limitato ad affermare di essere assolutamente in linea con le decisioni della società, senza entrare nel merito delle sostituzioni e delle scelte tecniche e di mercato che essa impone.

Sei parole che pesano molto, sulla squadra ma soprattutto sul bilancio. Il sito Calcio e Finanza.it ha ricostruito l’impatto che le due cessioni avrebbero sul bilancio nerazzurro, prendendo come prezzi di cessione ipotetici quelli indicati “dal CIES Football Observatory , facendo una media tra il valore alto e quello basso della forchetta indicata", dunque Icardi a 60 milioni e il Ninja a 27,5.

Questi importi permetterebbero all’Inter di risparmiare 17.390.000 euro di stipendi al lordo delle imposte (9.065.000 per l’ex capitano, 8.325.000 per Nainggolan), 10.902.740 di minori ammortamenti (1.248.171 per Icardi e 9.654.569 per l’ex romanista). Per quanto riguarda le plusv/minusvalenze, considerando che Icardi ha un valore a bilancio di € 2.496.342, la sua cessione per 60 milioni porterebbe una plusvalenza di € 57.503.658 mentre Radja ha un valore contabile di 28.963.707 e dunque la sua cessione a 27,5 milioni comporta una minusvalenza di 1.463.707 .

In sintesi il bilancio della società si troverebbe alleggerito di € 84.332.691, importo la cui rilevanza è del tutto evidente nell’ottica delle operazioni di mercato di cui si parla con insistenza in questi giorni.