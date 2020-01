Mercato Inter - Complicazioni su un affare, resta viva invece una trattativa

Arturo Vidal continua ad essere nei radar nerazzurri: il cileno vorrebbe lasciare il Barcellona, con l'Inter che mantiene vivi i contatti con la dirigenza blaugrana in questa sessione di mercato. Decisiva in questo caso la Supercoppa di Spagna per capire le vere intenzioni del calciatore.



Secondo le indiscrezioni riportate da "Sky Sport" oltre al centrocampista allenato da Valverde ci sarebbe anche Ashley Young sul taccuino di Marotta e Ausilio. L'inglese ha detto sì all'Inter, ma il Manchester United sembrerebbe perplesso sulla partenza del laterale sinistro di Solskjaer.



Vidal sarebbe in cima alla lista, nel frattempo si monitora la pista che porta all'esterno dei Red Devils. Trattativa momentaneamente tortuosa, dato che lo United fa muro sull'affare.