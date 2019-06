Mercato Inter, Commisso ha deciso il futuro di Chiesa al 99%

Il futuro di Federico Chiesa al 99% sarà a Firenze. Niente Inter o Juventus, ancora Fiorentina. Il nuovo presidente del club viola, Rocco Commisso, è stato chiaro. Il patron della Fiorentina ha risposto ad una domanda specifica posta da Rtv 38.

Questo il suo commento: "Fino ad oggi posso dire che resta, non so se nel contratto sono presenti clausole che non conosco. Al 99% resta un altro anno". Commisso non vuole perdere il miglior giocatore della rosa.

Ci sarà da capire la volontà di Chiesa, che avrebbe accettato l'offerta fatta dalla Juventus.