Mercato Inter, colpo rinviato a gennaio: Marotta piomba sul centrocampista

MERCATO INTER - La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da poco, ma i piani di Marotta e Ausilio sembrano chiari. Sfumato il colpo Nahitan Nandez dal Cagliari, i dirigenti dell'Inter tenteranno un nuovo assalto all'uruguaiano nel mese di gennaio. Così da "regalare" a Simone Inzaghi un ulteriore rinforzo a centrocampo.

Per mesi la trattativa tra Nandez e i nerazzurri è andata avanti. Si parla di una promessa fatta dal presidente del Cagliari nei confronti del centrocampista ex Boca per lasciarlo andare in una big, se ci fosse stata l'occasione. Permesso negato, Nandez resta in Sardegna e le due società non riescono a trovare un accordo. Di fatto il centrocampista sardo sarebbe stato il rinforzo perfetto per Inzaghi, che aspettava un altro colpo a centrocampo. La mancata partenza di qualcuno in mezzo al campo tra le fila dell'Inter ha ulteriormente bloccato la trattativa. La trattativa tra il giocatore e la società di Zhang era ben avviata. C'era già l'accordo tra l'agente di Nandez, Pablo Bentancourt e i nerazzurri. Si parlava di 3 milioni di euro più bonus per l'uruguaiano. Ma alla fine saltò tutto, con l'ex Boca che dovette restare a Cagliari. Ma non è finita qui. Infatti, per il centrocampista si riaprono le porte dell'Inter, soprattutto nel mercato di gennaio. A svelarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Nahitan Nandez, alla fine è rimasto a Cagliari, non sono state prese in considerazione alcune proposte dalla Premier (il West Ham ci ha riprovato). Ma il discorso con i nerazzurri potrà essere nuovamente impostato nei prossimi mesi".

Dunque colpo rinviato? Marotta e Ausilio nella sessione invernale di mercato potrebbero tentare un nuovo assalto al cagliaritano. Tutto dipenderà però dalle uscite in casa Inter e soprattutto dalle intenzioni del Cagliari.