Mercato Inter, colpo in prospettiva: preso il giovane portiere Basti

La dirigenza interista è anche al lavoro per il futuro ed ha perfezionato l’acquisto di Matteo Basti, giovane portiere della Under 16 del Ravenna. L’Inter avrebbe battuto la concorrenza di diversi club, assicurandosi un’ottimo prospetto. Il portiere si unirà alla squadra U17 nerazzurra a partire dalla prossima stagione.

La conferma è arrivata direttamente dal direttore generale del Ravenna Claudia Zignani attraverso un’intervista a RavennaToday.it: “Abbiamo sempre posto la crescita del settore giovanile ed il voler offrire un’opportunità ai ragazzi di Ravenna al centro del nostro progetto, questa operazione è la testimonianza della crescita e del lavoro fatto in tutti questi anni. Negli ultimi mesi abbiamo allacciato dei rapporti con una delle squadre più importanti in Italia e nel mondo come l’Inter, in particolare con il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden, che hanno permesso di favorire questo trasferimento”.

“Non posso che essere assolutamente orgogliosa del lavoro fatto dai nostri tecnici ed auguro a Matteo un futuro roseo e pieno di soddisfazioni. Spero che questo sia motivo di soddisfazione per tutto il Ravenna e soprattutto uno stimolo per tutti gli altri ragazzi della nostra Academy che non vedono l’ora di potere tornare ad allenarsi per la prossima stagione".