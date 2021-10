Mercato Inter, colpo in attacco a gennaio? Marotta vuole anticipare la Juve

Il Mercato dell'Inter è già entrato nel vivo. La dirigenza ha messo nel mirino il bomber del Pisa.

Lorenzo Lucca in Serie B sta stupendo tutti. Dopo 8 partite giocate, il bottino dei gol è già a quota 6 (e un assist). Numeri impressionanti per un attaccante così giovane. Il classe 2000 di Moncalieri, nonostante sia alto oltre due metri, presenta una tecnica invidiabile e soprattutto un senso del gol da non sottovalutare. Da tempo ormai gli occhi di tutte le big italiane sono su di lui, dal Milan alla Juventus, ma soprattutto l'Inter. Beppe Marotta, che precedentemente ha parlato di Suning e del suo futuro, vuole portarlo a Milano.

Secondo quando riportato dal Calciomercato.com, il quotidiano torinese Tuttosport ha lanciato una nuova indiscrezione. Infatti se l'Inter riuscisse a cedere Alexis Sanchez già a gennaio, potrebbe tentare l'affondo decisivo per Lucca. Tutto ciò per cercare di anticipare la concorrenza della Juventus, forte degli ottimi rapporti con Chiellini (dirigente del Pisa e fratello del capitano bianconero). La Juve lo segue da tempo e lo avrebbe contattato soprattutto per portarlo all'Under23 in Serie C, prima di farlo approdare in prima squadra. Per questo la dirigenza dell'Inter starebbe cercando di anticipare il colpo durante la sessione di mercato invernale. Si prospetta dunque un futuro Derby d'Italia per il giovane attaccante. Intanto a Mediagol.it, il suo agente ci tiene a calmare gli animi: "Lorenzo deve continuare la sua crescita. Non è il momento di parlare di Inter, Juve e Milan".

Dunque al momento non si parla di mercato per Lucca, che però rimane l'obiettivo futuro dell'Inter. Intanto aumentano le voci sulla trattativa tra Pif (nuovo fondo saudita) e la società nerazzurra, come riportato sul nostro sito.