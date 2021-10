Mercato Inter: colpo di scena Raspadori. Le parole del suo agente

Mercato Inter: Giacomo Raspadori potrebbe partire anche a gennaio.

La notizia arriva direttamente dal suo procuratore, Tullio Tinti, il quale, in occasione della riunione dell‘AssoAgenti ha confermato che nel mercato può succedere di tutto ma il ragazzo, seguitissimo anche dalla Juventus, al momento è felice di giocare per il Sassuolo. Tinti ne ha poi approfittato per bacchettare il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Carnevali, ne parliamo qui, per aver detto cose che spesso non corrispondo al vero.

L'agente ha voluto difendere la sua categoria, dichiarando che le cessioni dei calciatori sono decisioni prese strettamente dai club. Raspadori è un giovane talento che i nerazzurri monitorano oramai da diversi mesi. L'a.d, Giuseppe Marotta, lo vorrebbe a prescindere dal futuro di Lautaro Martinez ed p consapevole che il valore del cartellino ammonterebbe a circa 20 milioni di euro.

L'Inter, ve ne parliamo in questo articolo, è la squadra del cuore del giovane attaccante classe 2000 che potrebbe dunque essere il nuovo rinforzo a disposizione di Simone Inzaghi soprattutto se dovesse essere ceduto Alexis Sanchez. Lo sfogo del cileno, avvenuto proprio nel post match contro il Sassuolo, non è piaciuto ai dirigenti milanesi, i quali starebbero pensando ad una rescissione già a gennaio. Inoltre, i problemi che spesso limitano Joaquin Correa, qui le ultime, potrebbero indurre Marotta ed Ausilio ad accelerare i contatti.