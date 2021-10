Mercato Inter, colpo di scena. Può arrivare un fedelissimo di Inzaghi!

Mercato Inter: non è un mistero che il momento, in casa Lazio, non sia dei migliori.

Il tracollo contro l’Hellas Verona ha spinto all’ottavo posto in Serie A gli uomini di Maurizio Sarri che, tuttavia, guarda già alle possibile modifiche alla rosa biancoceleste. L’ex allenatore di Napoli e Juventus, oltre a Luis Alberto che potrebbe partire a gennaio, avrebbe in mente una nuova cessione nel prossimo calciomercato per fare spazio ad un nuovo innesto in difesa. Si tratta di Manuel Lazzari, che non è esattamente nelle grazie del tecnico. L'esterno ex Spal, infatti, non riesce ancora ad entrare nei meccanismi difensivi da terzino puro, ed ecco perché l'ex tecnico di Juventus, Napoli e Chelsea gli sta costantemente preferendo il maggiore equilibrio garantito da Hyaj e Marusic.

La situazione di certo non rende sereno Manuel, interessato ad un eventuale cambio maglia già alla prossima sessione estiva. Il destino potrebbe riportarlo proprio da Inzaghi, che al pari di Luis Alberto lo aveva già cercato in estate per la sostituzione di Hakimi. Darmian offre sicurezze in quel ruolo, ma Dumfries molto meno (qui le parole di Adani sull'olandese), ed ecco perché la candidatura di Lazzari può lievitare.

Il probabile addio di Perisic (qui l'aggiornamento), tra l’altro, potrebbe far emigrare Darmian a sinistra nelle idee gerarchiche di Inzaghi, ad alternarsi con Dimarco, mentre a destra si giocherebbero il posto proprio Dumfries e Lazzari. L’idea stuzzica, e non poco, specie perché il ragazzo è un fedelissimo del mister nerazzurro e farebbe carte false per tornare ad essere allenato da lui.

Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno sviluppi.