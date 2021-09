Mercato Inter: colpaccio a 0 euro già a gennaio. Il piano di Marotta

Mercato Inter: l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe già da ora lavorando al piano per realizzare il colpaccio a '0 euro' a gennaio. Nel mirino c'è un giocatore che i nerazzurri hanno seguito (seppur 'tiepidamente') nelle scorse settimane.

Si tratta di Lorenzo Insigne. A confermare questa pista c'è anche il Corriere dello Sport che racconta come per 'dare scacco matto' all'Inter basterebbe una mossa semplice. Riproporre cioè la stessa formula che, ad agosto, era stata fatta arrivare all'agente del numero 10 del Napoli e della Nazionale di Roberto Mancini: "Sette milioni di euro alla firma e 4 anni a 6 milioni di euro l'anno, più la disponibilità dei diritti d'immagine". Non va infatti dimenticato che Insigne è in scadenza con il club partenopeo e "I segnali non sono confortanti. De Laurentiis queste vicende le gestisce un po’ a modo suo. Quando vede che qualcuno prende troppa immagine e visibilità, si irrigidisce. L’Inter è molto attenta sulla questione, ma - aveva detto l'esperto di mercato di Tuttosport, Stefano Salandin, in questa intervista esclusiva a Interdipendenza - sarà Insigne a decidere se tagliare o no il cordone ombelicale. La personalità del presidente è comunque molto forte. Quindi? Quindi la trattativa è complessa. Infine dall’estero non mi risultano richieste". Infine va ricordato il grande 'apprezzamento' di Simone Inzaghi per Insigne come vi aveva racconato in questo articolo durante i giorni 'più caldi' del calciomercato.

L'Inter proverà dunque l'affondo per mettere a segno un colpaccio a 0 euro già a gennaio? Non resta che attendere.